Gladenbach Zwei parkende Autos in Flammen

Zwei parkende Autos sind am Sonntagnachmittag in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) in Flammen aufgegangen.

Die Polizei hält Brandstiftung als Ursache für das Feuer für möglich, wie ein Sprecher der Behörde in Gießen sagte. Die Fahrzeuge hätten vollständig in Flammen gestanden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.