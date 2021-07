Zwei Radfahrer sind auf dem Radweg zwischen Witzenhausen-Unterrieden und Stadtmitte (Werra-Meißner) zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht vom Donnerstag konnten eine 33-Jährige und ein 42-Jähriger am Mittwoch in einer Kurve einander nicht ausweichen, beide stürzten. Der Mann musste in ein Krankenhaus.