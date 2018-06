Zwei Schulen in Neukirchen von Einsturz bedroht

Für dutzende Schüler im Schwalm-Eder-Kreis beginnen die Sommerferien jetzt schon. Zwei Schulen in Neukirchen sind einsturzgefährdet und mussten komplett oder in großen Teilen geschlossen werden.

Eine Grundschule und eine Integrierte Gesamtschule in Neukirchen (Schwalm-Eder) sind seit Donnerstag wegen Statikmängeln an den Gebäuden geschlossen. Die Häuser sollten energetisch saniert werden, dabei seien die Schäden aufgefallen, teilte ein Sprecher des Kreises mit. Man sei nach dem Motto vorgegangen: "Da könnte Gefahr im Verzug sein, also lieber schließen."

Betroffen sind rund 600 Schüler an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Steinwald-Gesamtschule. Die Grundschule ist komplett, die Integrierte Gesamtschule mit einzelnen Gebäuden betroffen. Die Gebäude stammen beide aus den 60er-Jahren.

Abschlussfeiern und Aktionswoche finden statt

Die Grundschule bleibt von Donnerstag an auf unbestimmte Zeit geschlossen, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte. Für die Grundschulkinder beginnen die Sommerferien also deutlich früher. Wie die Integrierte Gesamtschule mitteilte, fällt dort der Unterricht am Donnerstag und Freitag aus. Die Schäden sollen zunächst untersucht und dann korrigiert werden, sagte der Kreis-Sprecher.

Die Abschlussfeiern der 9. und 10. Klasse, die am Freitag stattfinden, sind von der Schulschließung nicht betroffen. Sie finden in einem anderen Gebäudeteil statt. Die Schule hat zudem eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder eingerichtet, die nicht zu Hause bleiben können. Die Projekttage, die für die letzte Schulwoche geplant sind, sollen stattfinden.

Sendung: hr-iNFO, 14.06.2018, 07:00 Uhr