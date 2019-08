Zwei Frauen sind bei einem Unfall bei Kronberg (Hochtaunus) am Donnerstagabend schwer verletzt worden.

Eine 25-Jährige wollte in Höhe des Opel Zoos vom dortigen Parkplatz auf die B455 in Richtung Kronberg fahren, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dabei übersah sie das von links herannahende Auto einer 45-Jährigen. Beide Autos kollidierten.