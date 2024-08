Bei einem Unfall auf der B62 nahe Lahntal (Marburg-Biedenkopf) sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 29.08.24 um 17:13 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 28 Jahre alter Autofahrer am Stauende auf einen abbremsenden Wagen aufgefahren und dann in den Gegenverkehr geraten. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt.