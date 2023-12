Zwei Schwerverletzte bei Garagenbrand in Ehrenberg

Kurzmeldung Zwei Schwerverletzte bei Garagenbrand in Ehrenberg

Bei einem Brand in einer Garage in Ehrenberg-Thaiden (Fulda) sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden.

Ein Vater und seine 15-jährige Tochter erlitten schwere Brand- und Rauchverletzungen, sein Sohn wurde leicht verletzt. Laut Polizei hatte ein Auto während einer Reparatur Feuer gefangen. Das Feuer versperrte zunächst den Weg aus der Garage. Vater und Tochter wurden in Krankenhäuser geflogen.