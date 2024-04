Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Dieburg

Bei einem Motorradunfall in Dieburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Rettungskräfte an der Unfallstelle bei Dieburg. Bild © 5vision.news

Im Übergang von der B45 auf die B26 in Richtung Darmstadt war die Maschine am frühen Sonntagabend in einer engen Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Fahrer und Mitfahrer wurden von dem Motorrad geschleudert und erlitten schwere Verletzungen.

Eine Autofahrerin, die den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Die Unfallstelle, an der Tempo 40 herrscht, gilt als Unfallschwerpunkt.