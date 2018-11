Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B27 in Osthessen

Bei einem Unfall im osthessischen Ebersburg sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Helikopter war im Einsatz.

Der mit vier Personen besetzte Wagen kam am Sonntagmittag bei Ebersburg-Altenhof (Fulda) von der B27 ab, landete auf einem Feld und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei auf Anfrage berichtete. Der 39 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer hätten sich selbst aus dem Wrack befreit. Eine 17 Jahre alte Frau und ein 24 Jahre alter Mann wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer und ein 28 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz.

Die Polizei vermutet zu schnelles Fahren als Unfallursache. Nach Aussagen von Zeugen seien keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Die B27 wurde am Unfallort zwischen den Ortschaften Motten und Döllbach in beide Richtungen voll gesperrt.