Der erste Herbststurm hat in Hessen für Schäden und Behinderungen gesorgt. Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. Zwei Menschen wurden durch umstürzende Bäume schwer verletzt. In Osthessen ergossen sich Schlammlawinen in zwei Orte.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Unwetter zieht durch Hessen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Sturmtief "Fabienne" hat am Sonntag die Einsatzkräfte in Hessen in Atem gehalten: Alleine in Darmstadt zählte die Polizei am Sonntag über 100 Sturmschäden - von umgerissenen Baugerüsten bis zu beschädigten Autos und abgedeckten Dächern. Im Stadtteil Eberstadt musste die Polizei mehrere Gebäude evakuieren, weil ein Baum umzufallen drohte. Rund 100 Bewohner wurden in Notunterkünfte gebracht.

Zwei Menschen in Autos von Bäumen getroffen

In Stockstadt (Groß-Gerau) wurde ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt, als ein Baum auf sein Auto fiel. Das Gleiche passierte einer 46-jährigen Frau bei Babenhausen (Darmstadt-Dieburg). Die Polizei in Südhessen berichtete außerdem von 17 weiteren auf Autos gestürzte Bäume.

In Bauschheim (Groß-Gerau) wurde dieses Dach abgedeckt Bild © Oliver Otto

Die A67 war am Abend zwischen Rüsselsheimer Dreieck und Groß-Gerau am späten Abend noch immer wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auf der B459 zwischen Rödermark-Ober-Roden (Offenbach) und Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) lagen nach Polizeiangaben rund 50 Bäume auf der Straße. Die Straße bleibe bis voraussichtlich Montag gesperrt, hieß es.

Vielerorts deckte der Sturm auch Dächer ab, etwa in Bauschheim (Groß-Gerau).

Vorübergehende Sperrungen gab es außerdem auf der A5 zwischen Heidelberg und Darmstadt sowie im Odenwald auf der L3106 zwischen Höchst und Rimhorn.

111 Flüge am Flughafen annulliert - Zug kollidiert mit Baum

Am Frankfurter Flughafen wurden nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport wegen des Sturms bis zum Abend 111 Flüge annulliert. Auch der Bahnverkehr war betroffen. Am Nachmittag waren zwei Nebenstrecken wegen des Sturms gesperrt worden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

Zu vorübergehenden Sperrungen kam es im Fernverkehr zwischen Frankfurt und Heidelberg beziehungsweise Mannheim. Auf der Strecke Gießen-Fulda kollidierte zwischen Lauterbach und Bad Salzschlirf ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Verletzt wurde dabei niemand.

In Darmstadt-Eberstadt fiel dieser Baum auf ein geparktes Auto. Bild © Sandra Winzer (hr)

Wegen Sturmschäden nicht befahrbar war außerdem eine Bahnstrecke zwischen Büdingen und Mittel-Gründau. Die eigentlich zweigleisige Riedbahn war zwischen Mörfelden und Groß-Gerau auf eingleisigen Betrieb umgestellt. Fernzüge wurden laut einem Bahnsprecher über die Main-Neckar-Bahn umgeleitet.

Schlammlawinen auf den Straßen

Schlamm und Geröll auf einer Straße in Bad Hersfeld Bild © TVnews-Hessen

Im Bad Hersfelder Stadtteil Kathus rutschte nach lang anhaltendem Regen eine Schlammlawine auf eine Straße. Die Feuerwehr musste mit Radschaufelladern die Schlammschicht abtragen, um die Durchgangsstraße wieder frei zu bekommen.

Zu ähnlichen Szenen kam es in Antrifttal-Bernsburg (Vogelsberg). Hier versuchten rund zwanzig Feuerwehrleute mit schwerem Gerät und der Hilfe von Freiwilligen, Schlammmassen von der Straße zu entfernen. Im Alsfelder Stadtteil Billertshausen drohte Schlammwasser in ein Wohnhaus zu laufen. Einen Wassereinbruch gab es außerdem in Grebenhain-Ilbeshausen (Vogelsberg).

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau. 23.09.2018, 19.30 Uhr