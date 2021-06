Auto prallt in Betonleitwand

Auf der A5 in Frankfurt ist am Samstag an einem Auto der Reifen geplatzt.

Der Wagen kam nach Polizeiangaben von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Fahrzeug aufs Dach gedreht. Die 54 Jahre alte Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt.