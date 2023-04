Polizeiabsperrung in Oberursel-Stierstadt

Polizeiabsperrung in Oberursel-Stierstadt Bild © Michael Seeboth

SEK-Einsatz nach Messerangriff in Oberursel

Nach einem Messerangriff im Oberurseler Stadtteil Stierstadt ist die Polizei mit massiven Kräften vor Ort gewesen. Ein Mann und eine Frau wurden schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen.

Der Notruf ging am frühen Mittwochabend um 17.55 Uhr ein. Wie die Polizei mitteilte, berichteten Zeugen von einer Messerstecherei in einem Wohngebiet in Oberursel-Stierstadt (Hochtaunus), bei der ein Mann und eine Frau auf dem Treppenhaus angegriffen worden seien.

Die Beamten rückten daraufhin mit starken Kräften an und sperrten den Tatort im Bereich Taunusstraße/Reifenberger Straße weiträumig ab. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Der Täter hatte sich offenbar in einem Haus verschanzt. Die beiden Opfer, ein 39 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau sind laut Polizeiangaben bei dem Angriff schwer verletzt worden. Es handele sich um Nachbarn des Täters.

Gegen 21:30 Uhr nahm das SEK den 25 Jahre alten Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Er und die beiden Opfer wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben hatte sich der mutmaßliche Täter mit dem Messer wahrscheinlich selbst verletzt. Weitere Details zur Tat oder der Schwere der Verletzungen sind bislang unklar, ebenso das Motiv des Täters. Die Polizei hält jedoch eine psychische Störung für wahrscheinlich.