Im osthessischen Schlüchtern brannten am Wochenende zwei Einkaufsmärkte. Der Schaden beträgt eine Million Euro. Die Polizei fahndet nach einem Feuerteufel.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach dem Brand zweier Einkaufsmärkte in Schlüchtern (Main-Kinzig) Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. "Dass solche Geschäfte in Brand geraten, ist außergewöhnlich. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Offenbach.

Um sich einen Überblick zu den Bränden in Schlüchtern zu verschaffen, stieg am Montag ein Polizeihubschrauber auf. Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts wurden hinzugezogen. Beim Feuer in einem Sonderpostenmarkt wurde am Samstagabend ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Schätzungen bis zu 150.000 Euro.

Insgesamt eine Million Euro Schaden

Höher fiel der Sachschaden einen Tag später beim Brand eines Supermarkts in der Nähe aus. Die Polizei bezifferte ihn mit etwa 850.000 Euro. Das Feuer brach am Samstagabend aus und war erst am frühen Montagmorgen gelöscht. Das Gebäude brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand.

Bis es Erkenntnisse zur Ursache gebe, könne Zeit vergehen, erklärte die Polizei. Der Brandort müsse erst einmal abkühlen, bevor die Ermittler an die Arbeit gehen können.

Sendung: hr-iNFO, 13.8.2018, 6 Uhr