Der Autofahrer verstarb noch am Unfallort. Bild © Michael Seeboth (hr)

Auf Hessen Straßen haben sich am Freitag zwei tödliche Unfälle ereignet. Auf der A3 bei Wiesbaden fuhr ein Autofahrer auf einen stehenden Lkw auf. In Südhessen prallte ein 32-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen Bagger.

Am Freitagabend hat sich auf der A3 bei Wiesbaden ein tödlicher Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Mann die Autobahn Richtung Süden, als er im Bereich der Raststätte Medenbach auf einen stehenden Lastwagen auffuhr. Der PKW verkeilte sich dabei unter dem Heck des Sattelaufliegers, teilte die Feuerwehr mit. Dabei wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Lastwagen stand auf der Abfahrspur zu der Raststätte Medenbach. Warum er dort stand, war zunächst unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Auto sei nach ersten Erkenntnissen mit höherer Geschwindigkeit auf den stehenden Lastwagen aufgefahren. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt, die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Auto kollidiert mit Bagger - ein Toter und ein Schwerverletzter

Der zweite tödliche Unfall passierte bei Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg). Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 32-Jähriger von Messel kommend in Richtung Eppertshausen und wollte offenbar einen Bagger sowie weitere Verkehrsteilnehmer vor ihm überholen.

Dabei verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Bagger zusammen. Der 28 Jahre alte Baggerfahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde zur Unfallklärung herangezogen.