In Osthessen ist bei Neuenstein ein Sportflugzeug verunglückt. Nach Polizeiangaben sind die zwei Insassen ums Leben gekommen.

In Raboldshausen in der Gemeinde Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) ist am Mittwochmittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen der Maschine sind dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

Zur Absturz-Ursache gibt es noch keine Angaben. Die Unfallstelle liegt etwa einen Kilometer entfernt von der Ortslage Raboldshausen auf freiem Feld.

Auf Feld zerschellt und in Brand geraten

Feuerwehrleute und Rettungskräfte eilten zum Einsatzort. Die Maschine zerschellte offenbar auf dem Feld an einer Hanglage und fing Feuer. Über dem vom Brand dunkelgefärbten Feld waren Trümmer verteilt.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine einmotorige Propellermaschine mit zwei Sitzplätzen, wie die Polizei erklärte. Sie sei im Auftrag der Bundeswehr unterwegs gewesen, bestätigte die Bundeswehr-Pressestelle auf hr-Anfrage.

Auffällige Flugbewegungen laut Radar

Laut Flightradar könnte es sich um ein Schulungsflugzeug vom Typ Pilatus PC-9B handeln. Die Maschine war offenbar um 12.45 Uhr auf dem Militärflugplatz Fritzlar gestartet und zeigte auffällige Flugbewegungen in Form von Kreisen. Um 13.23 Uhr riss das Radarsignal in 580 Metern Höhe ab.

Raboldshausen ist rund 15 Kilometer von der Kreisstadt Bad Hersfeld entfernt und liegt nahe der Autobahn 7 (Kassel-Fulda).