Die Feuerwehr im Einsatz in Heidenrod-Dickschied. Bild © Wiesbaden112

Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem Brand im Rheingau-Taunus-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot eintraf, stand das Gebäude bereits voll in Flammen.

Zwei Menschen sind am späten Samstagabend bei einem Wohnhausbrand in Heidenrod-Dickschied (Rheingau-Taunus) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, als die Rettungskräfte eintrafen. Noch während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte zwei leblose Menschen im Gebäude.

Bei den Toten handele es sich um einen 75-jährigen Bewohner des Hauses und eine zweite Person, die noch nicht identifiziert sei, hieß es. Im Einsatz waren ein Großaufgebot der Feuerwehren Heidenrod, Bad Schwalbach und Aarbergen sowie mehrere Rettungswagen des Rheingau-Taunus-Kreises. Der beim Brand ums Leben gekommene 75-Jährige war demnach selbst Feuerwehrmann.

Zur Brandursache und zum Schaden machten die Behörden am Sonntagmorgen noch keine Angaben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Wiesbaden übernommen.

Sendung: hr-iNFO, 23.02.2020, 7 Uhr