Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B8 bei Königstein sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Vollsperrung der Bundesstraße wird laut Polizei noch einige Zeit bestehen.

Auf der Bundesstraße 8 bei Königstein (Hochtaunus) hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos frontal zusammen. Die beiden Fahrer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Weitere Insassen waren nicht in den Autos.

Ein Gutachter wurde damit beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die B8 wurde zwischen Königstein und Eselsheck in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei rechnete am Morgen damit, dass die Bergungsarbeiten länger dauern werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.