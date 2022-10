Bei zwei Unfällen in Hessen sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der A66 bei Schlüchtern starb ein 31 Jahre alter Autofahrer, bei Aßlar eine 34 Jahre alte Motorradfahrerin.

In Hessen haben sich am Sonntag zwei tödliche Unfälle ereignet. Zwischen Hohenahr und Aßlar (Lahn-Dill) kam in einer Rechtskurve eine 34 Jahre alte Motorradfahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Auto zusammen, wie die Polizei berichtete. Die 34-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Autofahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn kam, ist noch unklar. Die Straße wurde laut Polizei für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Schwerer Unfall auf A66

Tödlicher Unfall auf der A66 bei Schlüchtern Bild © Fuldamedia/Stefan Weber

Bei einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall verunglückte auf der A66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig) ein 31 Jahre alter Autofahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann gegen die Mittelleitplanke gestoßen und dann mit seinem Auto über die Fahrbahn geschleudert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Sein Auto kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 31-Jährige sei ebenfalls noch an der Unfallstelle gestorben.

