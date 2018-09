Die 37 Jahre alte Julia B. ist in Darmstadt auf offener Straße erschossen worden. Ihr mutmaßlicher Mörder: ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte. Als die Polizei den bewaffneten Mann stellte, kam er ums Leben. Wie ist unklar.

Um 8.25 Uhr am Montagmorgen fielen im Darmstädter Stadtteil Arheilgen mehrere Schüsse. Die 37 Jahre alte Julia B. starb, ihr Lebensgefährte soll sie getötet haben. Kurz nachdem die Leiche der Frau entdeckt wurde, starb auch der Tatverdächtige - offenbar zeitgleich mit einem Zugriff der Polizei.

Über ein Motiv war zunächst nichts bekannt. Laut Polizei war die Getötete Mutter dreier Kinder, der mutmaßliche Mörder war vermutlich der Vater.

Anwohner hören Schüsse

Bei der Polizei waren am Montagmorgen Anrufe von Anwohnern und Passanten eingegangen: Sie hatten die Schüsse gehört. Kurz darauf die furchtbare Entdeckung: Mitten im Wohngebiet lag auf der Straße eine tote Frau, die 37 Jahre alte Julia B.

Die Leiche wies Schussverletzungen auf und befand sich nahe einer Kreuzung. Die Gegend rund um den Fundort sperrten die Ermittler weiträumig ab. Zeugen hatten gesagt: Ein Mann sei in einem weißen Auto geflohen. Während der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter kreiste ein Polizei-Hubschrauber über dem Darmstädter Stadtteil.

Polizei und Leichenwagen am ersten Tatort in Darmstadt-Kranichstein. Bild © Volker Siefert (hr)

Zweite Leiche an Kleingartenanlage

Wie sich später herausstellte, war es der 39 Jahre alte Lebensgefährte der Toten, nach dem die Polizei suchte: ein US-Amerikaner, der in dem weißen Auto gesehen worden war. Was dann geschah, ist unklar: Zunächst sagte eine Polizeisprecherin, die Leiche des Mannes sei nahe einer Schrebergarten-Anlage in einem Auto "entdeckt" worden.

In einer späteren Mitteilung der Polizei hieß es: "Im Rahmen der Fahndung wurden kurze Zeit später das gesuchte Auto und der US-Amerikaner in einer nahe gelegenen Kleingartenanlage gestellt, dabei starb der bewaffnete Tatverdächtige unter noch nicht vollständig aufgeklärten Umständen."

Noch später hieß es dann: Der Verdächtige habe noch gelebt, als die Polizei zu dem Auto kam. Eine Bestätigung dafür, dass er sich das Leben genommen habe, gab es nicht.

Polizisten am Fundort der Frauenleiche Bild © Einsatzreport Südhessen

Zum vermuteten Tatablauf und den Hintergründen konnten die Ermittler am Montag keine Angaben machen. "Wir müssen erst einmal die gesicherten Spuren auswerten", sagte der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Die Ermittler versprechen sich auch weitere Erkenntnissen aus der rechtsmedizinischen Untersuchung.

Am Dienstag werden die Leichen voraussichtlich obduziert, wie Hartmann sagte. Für die Aufklärung des Falles zog die Polizei nach eigenen Angaben auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes hinzu.

Dritte Gewalttat

Die mutmaßliche Beziehungstat ist bereits das dritte Gewaltverbrechen innerhalb weniger Tage in Südhessen: Am Freitagmorgen hatten Feuerwehrleute in einem brennenden Haus in Mörlenbach (Odenwald) die Leichen zweier Kinder gefunden. Gegen die Eltern, die offenbar hoch verschuldet waren, erging Haftbefehl wegen Mordes. Das Paar war lebend in einem Auto entdeckt worden, das bei laufendem Motor in einer geschlossenen Garage stand.

Einen Tag zuvor hatten Familienangehörige in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) die Leiche eines getöteten 71-Jährigen entdeckt. Zuvor hatte sich der Sohn des Mannes umgebracht, indem er sich vor einen Zug legte. Der Verdacht: Der 34-Jährige nahm erst dem Vater und dann sich selbst das Leben.