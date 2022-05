In dem Hochhaus wurde das tote Mädchen gefunden.

In dem Hochhaus wurde das tote Mädchen gefunden. Bild © hr

Zwei tote Kinder in Hanau - Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Auf dem Balkon eines Hochhauses in der Hanauer Innenstadt ist ein totes Mädchen gefunden worden. Vor dem Haus lag ein schwerverletzter Junge, der kurz darauf im Krankenhaus starb. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Videobeitrag Video Zwei Kinder in Hanau vermutlich getötet Video Das Hochhaus in Hanau, wo am Mittwoch ein totes Mädchen auf einem Balkon gefunden wurde. Bild © 5 Vision Ende des Videobeitrags

In Hanau sind am Mittwoch zwei Kinder offenbar getötet worden. Gegen 7.20 Uhr fanden Passanten einen schwer verletzten Jungen im Innenhof eines Hochhauses. In einer Wohnung im neunten Stock entdeckte die alarmierte Polizei dann ein totes Mädchen auf einem Balkon. Der Junge verstarb kurz darauf im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft Hanau mitteilte.

Offenbar familiärer Hintergrund

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und suchen nach einem Verdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen hat die Tat einen familiären Hintergrund, die Ermittlungen dazu laufen aber noch, sagte Staatsanwältin Lisa Pohlmann dem hr.

In der Wohnung sind ein siebenjähriges Mädchen und ein elfjähriger Junge gemeldet. Ob es sich bei den Toten um diese Kinder handelt, ist aber noch unklar.

Nähere Erkennisse soll die noch für Mittwoch angesetzte Obduktion der beiden Leichen bringen, so die Staatsanwaltschaft.