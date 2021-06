Ein Sportflugzeug ist in Gelnhausen während des Landeanflugs abgestürzt. Zwei Insassen kamen dabei ums Leben.

In der Nähe des Flugplatzes in Gelnhausen (Main-Kinzig) ist am Dienstagmittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Augenzeugen berichteten, der Flieger sei gegen 14.30 Uhr steil gesunken und in einem Baum hängengeblieben.

Laut Polizei kamen bei dem Absturz die beiden Insassen ums Leben. Ihre Identität sei noch nicht geklärt.

Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße 3202 zwischen der Anschlussstelle Gelnhausen-West und der Clamecystraße gesperrt.

Das Flugzeug blieb in einem Baum hängen. Bild © Medienkontor Fulda