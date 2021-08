Der Unfall an der B253 endete für zwei Personen tödlich.

Der Unfall an der B253 endete für zwei Personen tödlich. Bild © Seeboth TV

Auf der Bundesstraße 253 ist eine Familie in ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Mutter und der Vater eines Kleinkinds kamen ums Leben.

Ein 28 Jahre alter Mann und eine 26-jährige Frau sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der B253 zwischen Dillenburg und Biedenkopf am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Das zehn Monate alte Baby des Ehepaars, das mit im Wagen saß, wurde schwer verletzt mit mehreren Brüchen in die Uniklinik gebracht, wie die Polizei in Gießen berichtete.

Das Auto war aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Eschenburg-Simmersbach und Breidenbach-Oberdieten in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Lastwagen geprallt. Dabei starben der Mann und die Frau aus Biedenkopf.

Der Lastwagen fuhr noch gegen ein anderes Auto, das hinter dem Wagen der Familie gefahren war. Die drei Insassen dieses Autos, darunter ein fünf Jahre altes Kind, sowie der Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt.

Streckenabschnitt wegen Unfall voll gesperrt

Ein Hubschrauber machte aus der Luft Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle. Auch ein Gutachter wurde zur Abklärung des Hergangs eingeschaltet.

Die Polizei sperrte die B253 an der Unfallstelle. Weil Diesel und Benzin ausliefen, sollte die Sperrung laut einem Polizeisprecher länger anhalten.