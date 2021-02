Polizeiabsperrung und Spurensicherung am Tatort in Wiesbaden am Montagmorgen.

Polizeiabsperrung und Spurensicherung am Tatort in Wiesbaden am Montagmorgen. Bild © 5vision.media

Auf offener Straße in Wiesbaden hat ein Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine Ehefrau erschossen und sich selbst gerichtet. Eine weitere Frau erlitt schwere Verletzungen.

Ein Mann und eine Frau sind in der Nacht zum Montag in Wiesbaden durch Schussverletzungen gestorben. Nach Notrufen gegen 3.45 Uhr hatten Einsatzbeamte die beiden Eheleute verletzt auf der Straße liegend entdeckt. Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren, beide starben aber noch vor Ort. Eine Obduktion war geplant.

Anschließend fanden Polizisten eine weitere Frau mit schweren Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es handele sich wohl um eine Beziehungstat, die Beteiligten stünden in familiärer Verbindung zueinander, sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren noch am Vormittag vor Ort in der Wellritzstraße am Rande der Innenstadt, um den Tathergang zu rekonstruieren.

Trennung vor vier Wochen

Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 56 Jahre Mann vermutlich auf die beiden Frauen geschossen und sich schließlich selbst gerichtet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Bei der Frau, die ihren schweren Verletzungen erlag, handelt es sich den Angaben zufolge um die 49 Jahre alte Ehefrau des Mannes. Erst vier Wochen zuvor sei es zur Trennung gekommen. Die verletzte Frau ist laut Polizei die 48 Jahre alte Schwester der Getöteten.

Kurz vor der Tat seien die beiden Frauen vermutlich gemeinsam in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und dort auf den Mann getroffen. Dieser habe dann nach bisherigen Ermittlungen die Schüsse abgegeben. Die 48-Jährige habe eine Schusswunde am Kopf erlitten, sei aber außer Lebensgefahr, sagte der Sprecher. "Weitere Personen scheinen, Stand jetzt, nicht beteiligt gewesen zu sein."