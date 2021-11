Auf einer Landstraße bei Fulda ist ein 24-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und wurde tödlich verletzt. Bei einem Unfall auf der A7 nahe Bad Hersfeld wurde eine Frau auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und starb, der Fahrer verletzte sich schwer.

Bei schweren Unfällen in Osthessen sind zwei Menschen gestorben. Ein 24-Jähriger war am Samstagmorgen auf der L3143 bei Fulda von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Am Nachmittag erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Warum er von der Fahrbahn abkam, konnte die Polizei nicht sagen.

Beifahrerin stirbt, Fahrer wird schwer verletzt

Zu einem weiteren tödlichen Unfall war es bereits am Freitagabend auf der A7 bei Bad Hersfeld gekommen. Zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck fuhr ein Auto an einem Stauende auf einen Lkw auf. Die 79-jährige Beifahrerin starb noch am Unfallort, der ebenfalls 79-jährige Fahrer des Autos wurde schwer verletzt.

Laut Polizei hatte der Fahrer die Situation offenbar zu spät erkannt. Die A7 war im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten in Richtung Kassel für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von ungefähr fünf Kilometern.

Lkw verliert 300 Liter Dieselkraftstoff

Am Samstagmorgen kam es zu einem weiteren Unfall auf der A7 in Höhe von Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) zwischen dem Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck. Ein 40-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Lkw und stieß daraufhin erst in die Mittelschutzplanke, dann in die Außenschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei dabei unverletzt geblieben.

Auf der Fahrbahn der A7 in Richtung Kassel ist Dieselkraftstoff ausgelaufen. Bild © TVnews-Hessen

Bei der Kollision sei der Tank des Lastwagen aufgerissen - circa 300 Liter des Dieselkraftstoffes seien auf die Fahrbahn ausgelaufen. Die A7 in Richtung Kassel war für einige Stunden voll gesperrt.