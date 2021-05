Bei einem schweren Unfall mit einem Lkw auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens sind zwei Menschen gestorben. Einem Gaffer, der das Trümmerfeld filmte, erteilte die Polizei eine spezielle Lektion.

Das Unglück begann offenbar mit einer Panne: Zwei Autos hatten am Sonntagabend auf dem schmalen Seitenstreifen der A3 in Höhe des Frankfurter Flughafens gehalten. Vermutlich hatte einer der beiden Fahrer dem anderen helfen wollen, sagte ein Polizeisprecher am Montagamorgen. Abschließend geklärt seien die Umstände aber noch nicht.

Ein Lastwagen, der in Richtung Köln unterwegs war, sei dann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die beiden Fahrzeuge gekracht. Die Autofahrerin und der Autofahrer haben in diesen Moment laut Polizei vermutlich vor ihren Fahrzeugen gestanden. Durch den Aufprall des Lkw seien sie von ihren eigenen Autos erfasst worden, so der Sprecher. Der 35 Jahre alte Mann starb noch vor Ort, die 27-jährige Frau erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw hat sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizei führt Gaffer zu Leiche

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben vor Ort von Gaffern gestört. Einem von ihnen erteilten die Beamten dabei offenbar eine spezielle Lektion. Noch bevor die Unfallstelle abgesperrt war, hielten sie einen vorbeifahrenden SUV an. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass sie einen Mann aus dem Auto zerren, ihm offenbar sein Handy abnehmen und seine Personalien notieren.

Anschließend führen sie ihn über die Unfallstelle zu einem der abgedeckten Getöteten am Fahrbahnrand. Auf Anfrage konnte der Polizeisprecher zu diesem Fall und dem ungewöhnlichen Vorgehen der Beamten zunächst nichts sagen. Den Gaffer erwartet ein Bußgeld.

Lange Vollsperrung

Durch den Aufprall entstand ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn. Die Autobahn blieb wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten in Richtung Köln bis zum Montagmorgen gegen 4.45 Uhr voll gesperrt.