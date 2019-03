Ein Polizeifahrzeug ist bei Langen mit einem Auto frontal zusammengestoßen: Die zwei Auto-Insassen starben, drei Polizisten wurden schwer verletzt. Das Polizeiauto war am Sonntag auf dem Weg zum Flugzeugabsturz bei Egelsbach.

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind am Sonntag bei Langen (Offenbach) zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Einsatzwagen stieß auf der B486 mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Fahrer und Beifahrer dieses Fahrzeugs kamen bei dem Unfall ums Leben.

Ursache offenbar missglücktes Überholmanöver

Nach bisherigen Erkenntnissen saßen in dem Polizeiwagen drei Polizisten. Sie wurden bei der Kollision schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass ein missglücktes Überholmanöver des privaten Pkw zu dem Unfall führte.

Demnach hatte der Fahrer des Autos beim Überholen vermutlich ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Wagen soll daraufhin ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit dem Polizeiauto zusammengeprallt sein. Die genauen Unfall-Ermittlungen laufen allerdings noch.

Polizeiauto war auf Weg zum Flugzeugunglück

Bestätigt wurde inzwischen, dass das Polizeiauto im Einsatz war und sich auf dem Weg zu einem Flugzeugunglück in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach befand. Dort war am Nachmittag ein Kleinflugzeug auf einen Spargelacker gestürzt. Die Polizei hatte daraufhin in der gesamten Umgebung Einsatzkräfte zu der Unfallstelle geschickt.

