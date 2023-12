Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Zwei Tote und sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Offenbach

Beim Brand eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Offenbacher Innenstadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen - darunter ein Kind. Drei Menschen wurden verletzt.

In der Offenbacher Geleitstraße brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Das dreistöckige Haus habe vollständig in Flammen gestanden, berichtete die Polizei.

Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten sei eine Leiche in dem Gebäude gefunden worden. Ein Kind wurde laut Polizei mit lebensbedrohlichen Verletzungen gerettet, starb aber am Dienstagabend im Krankenhaus.

Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer, war zunächst unklar. Weitere Angaben zu den Toten und Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.

Mehr als 30 Bewohner

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohnten in dem Gebäude mehr als 30 Menschen. Wo das Feuer ausbrach und weshalb, dazu gab es noch keine Angaben.

Wegen des Löscheinsatzes seien die Straßen weiträumig abgesperrt worden. Gemeldet worden war der Brand laut Polizei gegen 17.30 Uhr.

Anm. d. Red.: Die Polizei hatte zunächst von zwei Toten, fünf Verletzten und einem schwer verletzten Kind gesprochen. Die Angaben wurden am späten Dienstagabend aktualisiert.