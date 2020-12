Eines der Unfall-Autos in Sontra.

Eines der Unfall-Autos in Sontra. Bild © Hessennews TV

Bei einer Frontalkollision auf der B27 in Sontra sind in einem Auto zwei junge Männer gestorben, drei weitere wurden schwer verletzt. Der Fahrer des zweiten Autos erlitt ebenfalls Verletzungen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Schwerer Unfall auf B27 in Sontra [Audioseite] Audio Beschädigtes Auto nach dem Unfall auf der B27. Bild © Hessennews TV Ende des Audiobeitrags

Auf der Bundesstraße 27 bei Sontra (Werra-Meißner) hat sich am frühen Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Bei einem Überholmanöver kollidierten zwei Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto war mit fünf jungen Männern voll besetzt, in dem anderen saß ein Mann, wie ein Sprecher sagte.

Zwei junge Männer in dem laut Polizei unfallverursachenden Fahrzeug starben an der Unfallstelle. Drei weitere junge Männer wurden schwer verletzt. Der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zur Identität der Toten und der weiteren Verletzten machten die Beamten noch keine Angaben. Die Polizei hatte zunächst von zwei Toten und vier Verletzten berichtet, dann von drei Verletzten und später wieder von vier.

Vier Stunden Vollsperrung

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten hatte das Auto des Unfallverursachers in Höhe der Baustelle zum A44-Weiterbau ein vorausfahrendes Fahrzeug vor einem Kreisverkehr überholt. Durch das Überholmanöver kam es auf der Gegenfahrspur zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw des 37-Jährigen. Ein Gutachter soll das genaue Geschehen rekonstruieren.

Die B27 war nach dem Unfall für vier Stunden zwischen Wichmannshausen und Sontra in beiden Richtungen gesperrt.

Sendung: hr3, 15.12.2020, 8.30 Uhr