Auffahrunfall an Haltestelle Zwei Trams in Kassel kollidiert - vier Verletzte

Eine Regiotram ist in Kassel auf eine andere Straßenbahn geprallt. Vier Menschen wurden verletzt.

Straßenbahnunfall mit vier Leichtverletzten in Kassel

Bei einem Auffahrunfall zweier Trams in Kassel sind am Dienstagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Der Zusammenprall ereignete sich um 7.20 Uhr am Scheidemannplatz in der Innenstadt. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Regiotram auf eine Straßenbahn gefahren.

Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei kam es an einer Haltestelle zu dem Unfall, als die vordere Bahn gerade anfahren wollte. Bei den Verletzten handele es sich ersten Informationen zufolge um Fahrgäste und einen Fahrer, sagte eine Polizeisprecherin. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser.

Die Straße wurde während des Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatzes komplett gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Einzelheiten zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 06.04.2021, 10 Uhr