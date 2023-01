Drei maskierte Männer sind bei zwei Raubversuchen in Kassel gescheitert, weil sie laut Polizei "jeweils kurz nach Ladenschluss kamen" und vor verschlossenen Türen standen.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer am Vortag zunächst versucht, einen Getränkemarkt zu überfallen. Drei Stunden später scheiterten sie an einer Tankstelle.