Lkw kracht in Aufpralldämpfer

Gleich zwei Unfälle auf der A3 haben im Berufsverkehr für Verzögerungen gesorgt. In Richtung Würzburg wurde ein Sattelzug stark beschädigt. Die Aufräumarbeiten zogen sich hin.

Bei dem Lkw-Unfall auf der A3 in Richtung Würzburg verlor der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer laut Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 23.50 Uhr in Höhe des Offenbacher Kreuzes die Kontrolle über den Sattelzug.

Fahrzeugteile auf der Autobahn

Das Fahrzeug geriet den Beamten zufolge zunächst auf die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes. Dort prallte er frontal und nahezu ungebremst gegen einen Aufpralldämpfer, der Haupt- und Parallelfahrbahn trennt. Der Sattelzug wurde durch den Aufprall stark beschädigt, Fahrzeugteile fielen auf die Autobahn. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Kran musste zur Bergung des Lkw kommen. Die Verbindung zur A661 in Richtung Oberursel wurde gesperrt. Nach den Reinigungsarbeiten wurde die Sperrung am Dienstagabend aufgehoben. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Auto landet im Graben

In der Gegenrichtung nach Köln wurde die A3 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Ein Auto landete im Graben und stand dort zuerst noch. Die linke Spur konnte bereits freigegeben werden, am Vormittag wurde die Sperrung wieder komplett aufgehoben.

Zwischen der Raststätte Wiesbaden-Medenbach und Idstein (Rheingau-Taunus) hatte sich der Verkehr zwischenzeitlich auf sieben Kilometern gestaut. Ob es bei dem Unfall Verletzte gab, war zunächst unklar.