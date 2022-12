Die Polizei hat in Frankfurt zwei Verdächtige festgenommen, die zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht haben sollen.

Ein dritter Verdächtiger habe mit einem Auto fliehen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Trio soll in der Nacht zum Sonntag einen der beiden bedrohten Männer mit einem Messer am Arm verletzt haben. Nach deren Angaben wurde bei dem Streit auch zwei- oder dreimal in die Luft geschossen.

Bei den Festgenommenen wurden ein Messer und ein Revolver gefunden. Der verletzte 32-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.