Zwei Männer sind am Montagabend in der Nähe von Gernsheim (Groß-Gerau) bei einem Unfall verletzt worden. Die 37 und 40 Jahre alten Fahrer seien mit ihren Fahrzeugen in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärter Ursache zusammenprallten, wie die Polizei meldete. Der 37 Jahre alte Bulli-Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der Skoda-Fahrer kam leicht verletzt ebenfalls in eine Klinik. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen für rund fünf Stunden gesperrt werden.