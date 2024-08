In einem Wohnhaus in Frankfurt hat es eine Gas-Explosion gegeben. Dabei wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Das Dachgeschoss stand in Flammen.

In Frankfurter Stadtteil Westend ist es am Freitagabend zu einer Gas-Explosion gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehr um kurz vor 18 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Hauses in einer Seitenstraße des Grüneburgwegs. Die Explosion habe Ziegel aus dem Dach gerissen und es sei zu einem Brand im Dachstuhl gekommen. Am Abend war das Feuer bereits gelöscht.

Ein Mensch erlitt laut Feuerwehr schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) in eine Spezialklinik gebracht. Vermutlich handele es sich um den Bewohner der Wohnung, in der sich die Explosion ereignete, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine zweite Person kam mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Alle weiteren Bewohner des dreistöckigen Gebäudes konnten dieses verlassen oder wurden in Sicherheit gebracht. Sicherheitshalber würden alle notärztlich untersucht, so der Feuerwehrsprecher. Das Gebiet um die Unglücksstelle war zeitweise großräumig abgesperrt.