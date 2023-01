Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Kassel sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.

Eine Person verletzte sich laut Polizei am Fuß, die andere erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Sachschaden: rund 50.000 Euro.