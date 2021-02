Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Kaufungen (Kassel) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Eine 81-Jährige und ihr 57 Jahre alter Sohn erlitten laut Polizei vermutlich Rauchvergiftungen. Der 57-Jährige zog sich zudem Verbrennungen zu. Der Schaden am Gebäude liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist unklar.