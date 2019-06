Bei einem Brand in einer Gaststätte in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) sind am frühen Dienstagmorgen der Pächter und seine Frau verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei brannte es aus unbekannter Ursache im Bereich der Theke. Der 50-Jährige und die 41 Jahre alte Frau erlitten Rauchvergiftungen.