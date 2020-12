Bei einem Zusammenprall zweier Pkw in Büdingen (Wetterau) sind beide Fahrer verletzt worden.

Laut Polizei war einer der Pkw am Mittwoch in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, schleuderte in den Graben und überschlug sich. Beide Fahrer kamen in Krankenhäuser.