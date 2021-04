Bewohner in Krankenhaus

Bewohner in Krankenhaus Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Bei einem Brand in Frankfurt-Ginnheim sind zwei Personen verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Dienstagabend im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in einer Küche. Das Feuer konnte demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Die beiden verletzten Bewohner seien in ein Krankenhaus gebracht worden.