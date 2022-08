Ein Mann hat am Frankfurter Hauptbahnhof zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt.

In der Nacht zum Sonntag griff der 49-Jährige zuerst einen 26- Jährigen und dann einen 21-Jährigen an. Mitarbeiter der Bahn konnten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wie diese am Montag mitteilte. Die Mordkommission ermittelt.