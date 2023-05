Bei einem Unfall am Stauende auf der A5 am Hattenbacher Dreieck bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, übersah ein Lkw-Fahrer den Stau zunächst und versuchte kurz davor nach links auszuweichen. Ein hinter dem Lkw fahrendes Auto stieß dabei seitlich mit dem Lastwagwn zusammen.