Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 62 bei Alsfeld (Vogelsberg) sind zwei Menschen verletzt worden.

Ein 21-Jähriger war am Montagabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und in den Wagen eines 62-jährigen Mannes gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.