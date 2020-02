Zwei Verletzte bei Unfall in Wiesbaden

Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte bei Unfall in Wiesbaden

Bei einem Unfall in der Wiesbadener Innenstadt sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

Laut Polizei hatte eine 84 Jahre alte Autofahrerin beim Einbiegen von einer Grundstücksausfahrt auf die Mainzer Straße die Vorfahrt eines 26-jährigen Pkw-Fahrers missachtet. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Wegen des Rettungseinsatzes war der Verkehr zeitweise behindert. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 45.000 Euro.