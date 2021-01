Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kelkheim (Main-Taunus) sind am Freitagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach laut Polizei in der Mitte des achtstöckigen Hauses aus. Ursache war wohl angebranntes Essen. In dem Haus sind 67 Bewohner gemeldet. Sie mussten raus, bis es nicht mehr brannte.