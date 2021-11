Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Raunheim (Groß-Gerau) sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden.

Ein defekter Heizlüfter in einem Zimmer eines Einfa-milienhauses hatte den Brand laut Polizei offenbar ausgelöst. Ein 87-jähriger Bewohner erlitt Verbrennungen an Händen und Füßen, eine 58-Jährige zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.