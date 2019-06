Ein Kleinflugzeug ist am Freitagmittag bei Dreieich in ein Waldstück gestürzt. Die beiden Insassen wurden verletzt. Der Pilot hatte Motorprobleme gemeldet und wollte in Egelsbach notlanden.

Das Ultraleicht-Flugzeug vom Typ Lightwing AC4 war unterwegs von Speyer (Rheinland-Pfalz) nach Meschede (Nordrhein-Westfalen), wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen (Offenbach) sagte. Der Pilot habe über Hessen Motorprobleme gemeldet und eine Notlandung auf dem Flugplatz in Egelsbach angekündigt.

Bis dahin schaffte es der Zweisitzer aus der Schweiz aber offenbar nicht mehr. Die Maschine ging gegen 13.15 Uhr in einem Waldstück bei Dreieich (Offenbach), nur wenige Kilometer von Egelsbach entfernt, runter. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt.

Die Unglücksstelle soll laut Polizei zwischen den Dreieicher Stadtteilen Sprendlingen und Götzenhain liegen. Die Landesstraße 3317 wurde für den Rettungseinsatz gesperrt. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgte die Insassen.

Sendung: hr1, 21.06.2019, 15 Uhr