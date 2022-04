Eine 26-Jährige hat sich auf der K691 bei Idstein (Rheingau-Taunus) mit ihrem Wagen überschlagen.

Sie kam am Freitag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahrerin und ihre 26-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.