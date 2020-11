Bei einem Unfall in Driedorf-Münchhausen (Lahn-Dill) ist eine 44-Jährige schwer verletzt worden.

Ihr Auto stieß am Donnerstag an einer Kreuzung mit dem Wagen eines 50-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Freitag meldete. Der Mann wurde leicht verletzt. Womöglich hatte er ein Stopp-Schild missachtet.