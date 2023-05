Zwei Vermisste nach Badeunfall in Bebra

Nach einem Badeunfall an den "Breitenbacher Seen" in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) werden seit Samstagnachmittag zwei Personen vermisst.

Nach ihnen werde mit Einsatzkräften von Feuerwehr, DLRG und einem Hubschrauber gesucht, teilte die Polizei mit. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.