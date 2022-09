Die Feuerwehr hat innerhalb eines Tages zwei Waldbrände bei Hanau gelöscht.

Am Montag brannten zunächst etwa 2.500 Quadratmeter Wald zwischen dem Hanauer Stadtteil Wolfgang und Rodenbach (Main-Kinzig), wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Danach standen rund 200 Quadratmeter Wald im Bereich der Siedlung Neuwirtshaus im Hanauer Stadtteil Großauheim unweit der A45 in Flammen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könne Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden, hieß es.