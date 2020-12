Eine Zweijährige ist am Montagabend aus ihrem Elternhaus in Fulda verschwunden. Die Polizei hat die Suche in der Nacht unterbrochen, seit dem Morgen wird sie mit Verstärkung fortgesetzt.

Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein zweijähriges Mädchen ist laut Polizei am Montagabend gegen 19:30 Uhr in einem unbeobachteten Moment aus seinem Elternhaus in Fulda weggelaufen. Seitdem fehlt von dem Kleinkind jede Spur. Die Polizei startete umgehend eine große Suchaktion, an der mehr als 50 Einsatzkräfte beteiligt waren.

Mit Wärmebildkameras und einer Hundestaffel suchten sie am Abend die Umgebung ab. Da die Familie unweit des Naherholungsgebiet Fulda-Aue wohnt, in dem sich mehrere Gewässer befinden, beteiligte sich die DLRG mit Booten an der Aktion. Auch eine größere Baustelle liegt in der Nähe des Elternhauses. Trotz mehrstündiger Suche blieb das Kind verschwunden, die Maßnahmen wurden in der Nacht vorerst eingestellt, wie die Polizei mitteilte.

Suche am Dienstag ausgeweitet

Am Morgen setzte die Polizei die Suche fort, unterstützt von rund 100 Kollegen der Bereitschaftspolizei Fulda, der Polizei Frankfurt und der Bundespolizei. Auch die Feuerwehr und die DLRG sind wieder im Einsatz und sollen die Gewässer in der Fulda-Aue erneut absuchen.

Weitere Informationen Alter des Kindes korrigiert Die Polizei hatte am Abend zunächst berichtet, das vermisste Mädchen sei drei Jahre alt. Die Altersangabe wurde nun korrigiert. Ende der weiteren Informationen

Anhaltspunkte, wohin das Mädchen verschwunden sein könnte, hat die Polizei bisher nicht. Mit Lautsprecherdurchsagen will sie Anwohner auf das Verschwinden aufmerksam machen und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Zweijährige war zuletzt mit einem rosa Pulli und einer rosa Hose bekleidet. Die Polizei veröffentlichte auch ein Foto des Kindes.

Sendung: hr4, 01.12.2020, 12.15 Uhr